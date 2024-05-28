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Erzurum'da Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 5 Kişi Yaralandı

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Erzurum'un Aziziye ilçesinde meydana gelen otomobil çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kazada, iki otomobil kavşak üzerinde çarpıştı ve olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Erzurum'da meydana gelen ve iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Aziziye ilçesinde meydana gelen kazada, Enes K'nin kullandığı 25 ADP 297 plakalı otomobil, E-80 geçişinde Hasan E. idaresindeki 16 AGP 873 plakalı otomobille kavşak üzerinde çarpıştı. Kaza sonrası adeta can pazarı yaşandı. Kaza yerine hemen 112 unsurları, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk değerlendirmelerde Furkan ve Fatime K. olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Sürücüler ile Serap K, Semanur E, Gözde Y. ve Sevgi K. yaralandı. Yaralılar ambülanslarla şehir merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Serap K, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralılardan Semanur E'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis olayla ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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