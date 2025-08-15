Erzurum'da Otobüs ile Traktör Çarpıştı: 8 Yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi Üç yol mevkiinde meydana gelen kazada A.Ş.'nin kullandığı 36 SD 978 traktör ile F. O.'nun kullandığı 34 PV 8658 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazanın ardından polis bölgede güvenlik önlemi alırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM