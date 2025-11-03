Erzurum'da Önceki Sanıktan Kanlı İntihar: Nermin Tirit'i Vurarak Öldürdü

Erzurum'da geçtiğimiz yıl aynı kurumda çalıştığı ve takıntılı olduğu Nermin Tirit'i bıçaklayarak yaralayan Salih Aybaş, bu kez izinli olarak çıktığı cezaevinden kadını evinin önünde silahla vurarak öldürdü, sonrasında intihar etti.

Erzurum bu sabah güne dehşet dolu bir cinayetle uyandı. Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'taciz' suçlarından 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Salih Aybaş, daha önce bıçaklayarak yaraladığı ve takıntılı olduğu öğrenilen Nermin Tirit'i evinin önünde önce kovaladı daha sonra sitenin bahçesinde silahla öldürdü. İşe gitmek için evinden çıkan Nermin Tirit'e defalarca ateş eden adam, sonrasında aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Olay yeri incelemesinden sonra Salih Aybaş ve Nermin Tirit'in cansız bedenleri otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili inceleme ve soruşturması devam ediyor. - ERZURUM