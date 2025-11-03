Haberler

Erzurum'da Önceki Sanıktan Kanlı İntihar: Nermin Tirit'i Vurarak Öldürdü

Erzurum'da Önceki Sanıktan Kanlı İntihar: Nermin Tirit'i Vurarak Öldürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da, daha önce bıçaklayarak yaraladığı Nermin Tirit'i silahla vurarak öldüren Salih Aybaş, aynı silahla intihar etti. Olay, kadının evinin önünde gerçekleşti ve cinayet sonrası polisin araştırması devam ediyor.

Erzurum'da geçtiğimiz yıl aynı kurumda çalıştığı ve takıntılı olduğu Nermin Tirit'i bıçaklayarak yaralayan Salih Aybaş, bu kez izinli olarak çıktığı cezaevinden kadını evinin önünde silahla vurarak öldürdü, sonrasında intihar etti.

Erzurum bu sabah güne dehşet dolu bir cinayetle uyandı. Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'taciz' suçlarından 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Salih Aybaş, daha önce bıçaklayarak yaraladığı ve takıntılı olduğu öğrenilen Nermin Tirit'i evinin önünde önce kovaladı daha sonra sitenin bahçesinde silahla öldürdü. İşe gitmek için evinden çıkan Nermin Tirit'e defalarca ateş eden adam, sonrasında aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Olay yeri incelemesinden sonra Salih Aybaş ve Nermin Tirit'in cansız bedenleri otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili inceleme ve soruşturması devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

Futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi verdi
Netanyahu katliama doymuyor! İdam cezası tasarısına onay verdi

Soykırımcı Netanyahu hepsini tek tek idam etmeye hazırlanıyor
Güllü'nün ölümünde yeni detay: Oğluyla yaşadığı şiddet olayı ortaya çıktı

Güllü'nün şüpheli ölümünde yeni detay: Kayıtlar ortaya çıktı
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

Futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi verdi
Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış

Ahmet Türk'ten Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış
Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Yoğun bakımda yaşam savaşı! Ece Erken son durumunu açıkladı
72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! Kan donduran 'Çocuğunu öldürdü' iddiası

72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! "Çocuğunu öldürdü" iddiası
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor

Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?
Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı estetik operasyonlar ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.