Erzurum'da Okul Güvenliği İçin Yeni Uygulama: Her Okula Bir Polis

Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, 'Geleceğimizin Teminatı Çocuklarımızın Yanındayız, İyi ki Varsınız' sloganıyla her okulu polislere zimmetleyerek okul çevresinde güvenliği artırmayı hedeflediklerini açıkladı. Uygulama kapsamında devriye gezen polisler, okul çevresindeki şüpheli durumları kontrol ediyor.

Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, "Geleceğimizin Teminatı Çocuklarımızın Yanındayız, İyi ki Varsınız" sloganıyla yola çıkarak, her okulu bir polise zimmetlediklerini söyledi.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, "Geleceğimizin Teminatı Çocuklarımızın Yanındayız, İyi ki Varsınız" konulu okullar ve çevresinde gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve gençlerle bir araya geldi. Ziyarette İl Emniyet Müdür Yardımcısı Okan Tekin de hazır bulundu. Karaburun, öğretmenlerle buluşmasında, gelen talepleri tek tek not aldı ve açıklamalar yaptı.

Türkiye'de daha önce yapılmamış bir şey yaptıklarını ve okul çevrelerinde bütün okulları polislere zimmetlediklerini ifade eden Karaburun, "Okul çevrelerinde o arkadaşlarımız görevli devriye halinde geziyorlar. Oradaki internet kafeleri, büfeleri, parkları ve hatta yolda bulunan şüpheli şahıslar ve araçlar arkadaşlarımız inceliyorlar, kontrol ediyorlar. Emniyet güçlerimiz okul çevresindeki güvenlik konusunda topyekun hareket içindeler, herhangi bir ek talimat almayan ekiplerin okul çevresinde bekliyorlar. Çocuklarımızı gereksiz, ilgisiz, hiç kimsenin rahatsız etmesine izin vermeyeceğiz. Çocuklarla hiç kimse eğitimini etkileyecek bir diyalog içinde bulunamayacak, giremeyecek" şeklinde konuştu. - ERZURUM

