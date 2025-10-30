Haberler

Erzurum'da Okul Çıkışında İzdiham: 23 Öğrenci Yaralandı

Güncelleme:
Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki bir ortaokulda son ders zili çaldıktan sonra merdivenlerde çıkan izdihamda 23 öğrenci yaralandı. Olay yerinde çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Erzurum'da son ders zili çaldıktan sonra merdivenlerde izdiham oldu, 23 öğrenci yaralandı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'nda son ders ziliyle birlikte yaşanan yoğunluk korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Alınan bilgilere göre, bir öğrencinin merdivenlerde dengesini kaybedip düşmesiyle birlikte arkasından gelen birkaç öğrenci daha yere düştü ve kısa zaman içinde izdiham yaşandı. Olay yerine çok sayıda ambülans sevk edildi. İzdihamda yaralanan 23 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yaralı öğrencilerden Y.E.Ç., "Bahçede tören bitti. Çantalarımızı almak için sınıflara tekrar gittik. Merdivenlerden inerken arkadaşlar birbirini iterken ben bir anda en altta kaldım. Nefesim kesildi ve bayıldım. Ama şimdi iyiyim" dedi.

Erzurum Şehri Hastanesi ve Üniversite Araştırma Hastanesi'nde ayakta tedavileri devam eden yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
