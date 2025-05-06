Özel'den 'saldırı' açıklaması: Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açsınlar

Özel saldırı sonrası bir ismi işaret etti: Derhal soruşturma açsınlar
Sudan'da arka arkaya patlamalar! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde

Ülke cehennemi yaşıyor! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu 10 bal markasını evinize sokmayın
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız

Erzurum'da Nisan Ayında 23 Bin Araç Kontrol Edildi

Erzurum'da Nisan Ayında 23 Bin Araç Kontrol Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Nisan 2025'te trafik güvenliğini artırmak amacıyla 23 bin 148 aracı kontrol etti, 176 aracın trafikten men edilmesiyle birlikte çeşitli idari yaptırımlar uygulandı.

Erzurum'da jandarma ekipleri Nisan ayı içinde 23 bin 148 araç üzerinde kontrol yaptı, 176 araç trafikten men edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 01-30 Nisan 2025 tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde 23 bin 148 araç kontrol edilmiştir. Yapılan kontroller neticesinde; 8 yol kullanıcısına alkollü araç kullanmaktan, 34 araca Mali Mesuliyet Sigortasını yaptırmamaktan, 195 yol kullanıcısına hız sınırlarını aşmaktan, 60 yol kullanıcısına seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 89 yol kullanıcısına emniyet kemeri kullanmamaktan idari yaptırım uygulandı. 176 araç trafikten men edilirken, 8 yol kullanıcısının sürücü belgesi geri alındı.

Erzurum Valiliğinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, " Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak maksadıyla denetim faaliyetlerine titizlikle devam edilecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakırköy Musiki Konservatuarı Vakfı usulsüzlük iddialarıyla gündemde

Ünlü vakıf usulsüzlük iddialarıyla gündemde
Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti

Yalıda olay var! Komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti
Villasına çöküp TikTok'ta paylaştılar: Sezon açıldı, akıyor bugün maşallah

Servetine çöküp bir de paylaştılar: Akıyor bugün maşallah
Galatasaray'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle ülkesine yolladı

Galatasaray'da ayrılık! Takımın yıldızı eşyalarını gemiyle yolladı
Dünyada yedinci vaka! Eymen bebek tıp literatürüne girdi

Dünyada yedinci vaka! Eymen bebek tıp literatürüne girdi
Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor

Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.