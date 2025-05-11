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Erzurum'da Nisan Ayında 17 Yaralamalı Trafik Kazası Yaşandı

Erzurum'da Nisan Ayında 17 Yaralamalı Trafik Kazası Yaşandı
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2025 yılı Nisan ayında Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında 17 yaralamalı kaza ve 9 maddi hasarlı kaza kaydedildi. Mart ayında ise toplamda 53 ölümlü-yaralamalı kaza gerçekleşti.

Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde Nisan ayı içinde 17 yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2025 yılının Nisan ayı trafik istatistiklerine bakıldığında jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri 'ne göre; Erzurum'da 2025 yılı Mart ayı döneminde 17 yaralamalı kaza, 9 maddi hasarlı kazada 24 yaralı ve ölü kayıtlara geçti.

2025 yılı 4 aylık dönemde ise 53 ölümlü-yaralamalı kaza, 40 maddi hasarlı ve bu kazalarda 2 kişi öldü, 117yaralı oldu. Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmiyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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