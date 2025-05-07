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Erzurum'da Nisan Ayında 109 Trafik Kazası: 1 Ölüm ve 202 Yaralı

Erzurum'da Nisan Ayında 109 Trafik Kazası: 1 Ölüm ve 202 Yaralı
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Erzurum'da 2025 yılının Nisan ayında polis sorumluluk bölgesinde 109 ölümlü-yaralamalı trafik kazası kaydedildi. Aylık trafik istatistik bültenine göre, 213 maddi hasarlı kaza yaşanırken, 1 kişi hayatını kaybetti ve 202 kişi yaralandı.

Erzurum'da polis sorumluluk bölgesinde 2025 yılının Nisan ayında 109 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2025 yılının Nisan ayında trafik istatistiklerine bakıldığında; polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik verilerine göre; Erzurum'da 2025 yılı Nisan ayında 109 yaralamalı kaza, 213 maddi hasarlı kazada 1 ölüm ve 202 yaralı kayıtlara geçti.

Erzurum'da 2025 yılında ise 375 ölümlü-yaralamalı kaza, 868 maddi hasarlı kazada 5 ölü ve 694 yaralı kayıtlara geçti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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