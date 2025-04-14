Bir Afrika ülkesi daha Fransa'ya baş kaldırdı: 48 saat içerisinde topraklarımızı terk edin

Bir Afrika ülkesi daha Fransa'ya isyan bayrağı açtı
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli gibi
Mevduat faizlerinde 52 ay sonra bir ilk

Mevduat faizinde 52 ay sonra bir ilk! Vatandaş şubelere akın edecek
'Oğlu benim babam değilsin' deyince test yaptıran iş insanına şok üstüne şok

Çocuklarına DNA testi yaptıran İzmirli iş insanına şok üstüne şok

Erzurum'da Narkotik Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

Erzurum'da Narkotik Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, son bir ayda gerçekleştirdiği operasyonlarda 8 şüpheliyi yakaladı ve önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nca narkotik suçların önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca son bir ay içerisinde narkotik suçların önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; 4 kilo 921 gram kubar esrar, 300 gram toz esrar, 5 gram reçine esrar, 1 kilo 600 gram metamfetamin ve 96 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde toplam 8 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken 3 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Narkotik suç olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir" denildi. - ERZURUM

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.