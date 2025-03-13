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Erzurum'da Narkotik Operasyonu: 6 Gözaltı ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Erzurum'da Narkotik Operasyonu: 6 Gözaltı ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Erzurum'da düzenlenen narkotik operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 169 gram uyuşturucu, ruhsatsız tabancalar ve büyük miktarda para ele geçirildi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Erzurum'da narkotik ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başssavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik sokak satıcısı olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 169 gram uyuşturucu, 11 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 40 adet fişek, 161 bin 200 TL, 500 euro, 400 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen 6 şüpheliden Y.Ç. (38) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.D.Ü. (32), E.K.S. (33), M.K. (43), Ö.A. (34), A.Ş.C. (21) isimli 5 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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