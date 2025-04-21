Erzurum'da Narkotik Operasyonu: 2 Kilo 750 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Erzurum'da polis ekipleri narkotik madde arama köpeği Hera'nın da katıldığı operasyonda 2 kilo 750 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ve NMAK (Narkotik Madde Arama Köpeği) Hera ile yapılan çalışmalar kapsamında 2 kilo 750 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu, arama yapılan bavulların içindeki özel bölümlerde saklanmış halde bulundu. Adli mercilere sevk edilen M.H. (29) isimli şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi. - ERZURUM