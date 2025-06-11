Erzurum'da Narkotik Operasyonları: 8 Gözaltı, 2 Tutuklama

Erzurum'da Narkotik Operasyonları: 8 Gözaltı, 2 Tutuklama
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, son bir ay içerisinde yürüttüğü narkotik suçlarla mücadele kapsamında 8 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve 2 şüpheli tutuklandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca son bir ay içerisinde narkotik suçların önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, yapılan operasyonlar neticesinde 17 gram metamfetamin, 71 gram bonzai maddesi, 1 gram kokain, 3 gram toz esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında toplam 8 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken 2 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Narkotik suç olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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