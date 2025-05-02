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Erzurum'da Muhtarlara Madde Bağımlılığı Semineri Düzenlendi

Erzurum'da Muhtarlara Madde Bağımlılığı Semineri Düzenlendi
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında Horasan Kaymakamlığı'nda muhtarlara yönelik bilgilendirme semineri gerçekleştirdi. Seminerde, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve toplumun rolü ele alındı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler doğrultusunda; Horasan Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda muhtarlara yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Seminere Horasan ilçesine bağlı 34 mahalle muhtarı katılım sağlarken seminerde madde bağımlılığı ile mücadele yöntemleri, erken uyarı işaretleri, aile ve toplumun rolü ile kolluk kuvvetlerinin destek mekanizmaları hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada oplum destekli güvenlik hizmetleri çerçevesinde halkı bilinçlendirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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