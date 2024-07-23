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Erzurum'da Muhtar Silahlı Saldırıya Uğradı

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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Kürşat Oğurlu, park halindeki otomobilinde bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan muhtar hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Erzurum'da henüz nedeni bilinmeyen şekilde Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Kürşat Oğurlu ayağından vuruldu.

Yakutiye İlçesi Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Kürşat Oğurlu, Endüstri Caddesi'nde park halindeki otomobilinde henüz bilinmeyen bir nedenle M.K'nin silahlı saldırısına uğradı.

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ayaklarından yaralanan Muhtar Kürşat Oğurlu, ekipler tarafından ambülans ile Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Muhtar Kürşat Oğurlu'nun tanıdıkları ve ailesini polis ekipleri sakinleştirmeye çalışırken, zanlı M.K'yi gözaltına aldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Muhtar Kürşat Oğurlu'nun tedavisi devam ederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yakutiye Erzurum Olay Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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