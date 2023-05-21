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Erzurum'da motosiklet yayaya çarpıp kaçtı

3. Sayfa Haberleri

Erzurum'da motosiklet yayaya çarpıp kaçtı Erzurum'da yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı iki kişi yaralandı.

Erzurum'da motosiklet yayaya çarpıp kaçtı

ERZURUM - Erzurum'da yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi üniversite kortlarında meydana gelen kazada yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı biri kadın iki kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü kaza yerinden uzaklaşırken yaralılar 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin Kızılca - 3. Sayfa

Motosiklet Erzurum 3. Sayfa Haberler

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