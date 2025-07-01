Erzurum'da Motosiklet Kazası: Yaralı Sürücü Cep Telefonuyla Uğraştı

Erzurum'da trafikte seyir halindeki motosiklet önündeki taksiye arkadan vurdu, sürücü yola savruldu. Yaralı sürücünün ambülans gelinceye kadar cep telefonu ile ilgilenmesi ve konuşması dikkat çekti.

Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nden önündeki taksiye çarpan motosiklet sürücüsü S.C., çarpışmanın etkisiyle yola savruldu. Trafik ekiplerinin hemen yakınında meydana gelen kazada 24 ABZ 713 plakalı motosiklet 25 TT 613 plakalı taksiye arkadan çarptı. Başında kask bulunan sürücü motosikletten düştü ve ilk müdahaleyi yakınlarda bulunan polis memurları yaptı. Bu arada 112 ekiplerine ihbar yapıldı. Ambülans gelinceye kadar yoldan geçen vatandaşlar meraklı gözlerle yolun ortasında yatan motosiklet sürücüsü S.C.'yi izlediği görüldü. Bu arada yaralı sürücünün de sürekli olarak cep telefonu ile konuşması ve ilgilenmesi gözlerden kaçmadı.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri gerekli kontrollerin ardından yaralı olan motosiklet sürücüsü S.C.'yi, trafik polisleri ve vatandaşların yardımı ile ambülansa aldı. - ERZURUM