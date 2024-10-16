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Erzurum'da Mobil Göç Noktası Aracı ile Düzensiz Göçmen Tespiti Kolaylaşıyor

Erzurum'da Mobil Göç Noktası Aracı ile Düzensiz Göçmen Tespiti Kolaylaşıyor
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, düzensiz göçmenlerin tespitini ve işlemlerini hızlandıran 'Mobil Göç Noktası Aracı'nda incelemelerde bulundu. Araçlar sayesinde çok sayıda yabancının yasal durumu sorgulanarak, düzensiz göçmenler sınır dışı ediliyor.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran ve işlemlerini hızlandıran "Mobil Göç Noktası Aracı"nda incelemelerde bulundu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran "Mobil Göç Noktası Aracı"nda incelemeler gerçekleştirdi. İncelemenin ardından araçların yürüteceği çalışmalar hakkında Karskapı Uygulama Noktası Göçmen Şubesi'nde bilgi veren Vali Çiftçi, mobil göç araçları vasıtasıyla yabancıların ülkemizde yasal olarak kalıp kalmadığının sorgulandığını, şüpheli görülen yabancıların incelendiğini söyledi.

Vali Çiftçi, konuşmasında şu bilgileri verdi:

"Bugüne kadar ilimizde 2 bin 11 kişinin sorgulaması mobil göç araçlarında yapılmış, bin 995 kişinin yasal olarak kalma hakkı olduğu tespit edilmiş, 16 kişi ise düzensiz göçmen olarak sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. Erzurum'da şu anda Atatürk Üniversitesi Külliyesi'nde bulunan ikinci bir mobil göç aracımız da öğrencilere hizmet veriyor. Yabancı öğrenciler artık İl Müdürlüğüne gitmeden, üniversite yerleşkesindeki bu araçtan hizmet alabiliyor. Böylece işlemler hızlanmış oldu." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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