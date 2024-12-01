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Erzurum'da Minibüs Devrildi, Şans Eseri Yaralanan Yok

Erzurum'da Minibüs Devrildi, Şans Eseri Yaralanan Yok
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Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, minibüs devrildi. Şerit ihlali yapan otomobile çarpan minibüs, sağ şarampole yuvarlanarak tren yoluna düştü. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs devrildi. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kazaya, Horasan istikametinden Köprüköy yönüne seyir halindeki 06 AK 1313 plakalı minibüsün, iddiaya göre şerit ihlali yapan 17 AGZ 326 plakalı otomobile çarpması sebep oldu. Çarpmanın şiddetiyle minibüs sağ şarampole yuvarlanarak tren yoluna devrildi.

Kazanın ardından minibüs ve otomobilde bulunan yolcular, kendi imkanlarıyla araçlardan çıkmayı başardı. Şans eseri kazada ciddi bir yaralanma yaşanmazken, olay yerine intikal eden polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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