Erzurum'da Mayıs Ayında 17 Yaralamalı Trafik Kazası Yaşandı

Erzurum'da Mayıs Ayında 17 Yaralamalı Trafik Kazası Yaşandı
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2025 yılı Mayıs ayı içinde Erzurum jandarma bölgesinde 17 yaralamalı ve 11 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplam 30 yaralı kaydı bulunuyor. 2025 yılının ilk beş ayında ise 70 ölümlü-yaralamalı kaza yaşandı.

Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde Mayıs ayı içinde 17 yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2025 yılının Mayıs ayı trafik istatistiklerine bakıldığında jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri 'ne göre; Erzurum'da 2025 yılı Mayıs ayı döneminde 17 yaralamalı kaza, 11 maddi hasarlı kazada 30 yaralı kayıtlara geçti.

2025 yılı 5 aylık dönemde ise 70 ölümlü-yaralamalı kaza, 51 maddi hasarlı ve bu kazalarda 2 kişi öldü, 147 yaralı oldu. Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmiyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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