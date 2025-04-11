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Erzurum'da Mart Ayında 13 Yaralamalı Trafik Kazası

Erzurum'da Mart Ayında 13 Yaralamalı Trafik Kazası
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Haberler
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2025 yılı Mart ayı içinde Erzurum jandarma sorumluluk bölgesinde 13 yaralamalı trafik kazası kaydedildi. Aylık trafik istatistiklerine göre, kazalarda daha çok maddi hasar meydana geldiği ve toplamda 36 ölümlü-yaralamalı kaza yaşandığı belirtildi.

Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde Mart ayı içinde 13 yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2025 yılının Mart ayı trafik istatistiklerine bakıldığında jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri 'ne göre; Erzurum'da 2025 yılı Mart ayı döneminde 13 yaralamalı kaza, 10 maddi hasarlı kazada 24 yaralı kayıtlara geçti.

2025 yılı 3 aylık dönemde ise 36 ölümlü-yaralamalı kaza, 31 maddi hasarlı ve bu kazalarda 1 kişi öldü, 74 yaralı oldu. Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmiyor. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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