Erzurum'da makaron operasyonu

ERZURUM - Erzurum polisi uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden devam ettiriyor.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda; 84 bin 400 adet boş makaron, 6 bin 860 adet dolu makaron, 13 paket sigara, 28,650 gr tütün, bin 500 adet boş sigara paketi, 2 bin adet makaron jelatin paketi, 1 adet elektrikli sigara doldurma makinası, 1 adet kompresör ve 28 litre sahte/kaçak alkol ve 5 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli K.Y çıkarıldığı mahkemece tutukladı, Ö.D isimli şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı