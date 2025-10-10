Erzurum'da Kundaklama İddiasıyla Samanlık Yangını: Aile Büyük Zarar Gördü

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesi'nde meydana gelen yangında, büyükbaş hayvancılık yapan bir aileye ait samanlık kül oldu. Olayda yaklaşık 6 bin balya ot, 100 ton saman, yem karma makinası ve traktör ekipmanları tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, mahalle sakinlerinden 70 yaşındaki Ömer Aslan'a ait 580 metrekarelik samanlıkta çıktı. Görgü tanıklarının ve güvenlik kamerası incelemelerinin ardından olayın kasıtlı olarak çıkarıldığı iddia edildi. Büyük maddi zarar gören Ömer Aslan, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi: "Samanlığımda 6 bin balya ot, 100 ton saman, yem karma makinam yandı. 150 büyükbaş hayvanımın kışlık yiyeceği kül oldu. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bunu yapanların bir an önce bulunarak adalet önünde hesap vermesini istiyorum."

"Hayvanlarımızın yiyeceği kalmadı"

Oğlu Murat Aslan ise olayın ayrıntılarını paylaşarak şunları söyledi: "Babam ve eşimle birlikte büyükbaş hayvancılık işletmemiz var. Olayın yaşandığı alanda yaklaşık 580 metrekarelik samanlık bulunuyordu. İçerisinde 5-6 bin balya ot, 100 ton civarında saman, yem karma makinası ve traktöre ait küçük ekipmanlar vardı. Zararımız büyük. Şu an hayvanlarımızın yiyeceği kalmadı. O bölgede güvenlik kameraları mevcut. Jandarma ekipleri inceleme yaptı, olayın kundaklama olduğu çok açık. Faillerin bir an önce tespit edilmesini bekliyoruz."

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürerken, mahalle halkı da büyük üzüntü yaşadı. Kundaklama iddiası ile ilgili olarak bölgedeki güvenlik kameralarının detaylı incelendiği öğrenildi. - ERZURUM