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Erzurum'da korkutan çatı yangını

3. Sayfa Haberleri

Erzurum'da korkutan çatı yangını

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yeğenağa Mahallesi Gülahmet Caddesi'nde 6 katlı binanın çatısında bacadan çıktığı tahmin edilen yangın mahallede büyük panik yaşattı. Çatıdan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, merdivenli itfaiye aracıyla yangına müdahale etti. Yangının çevredeki binalara sıçramaması için ekipler yoğun çaba harcarken, itfaiye ekiplerinin bir bölümü de yan taraftaki binanın balkonundan yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin zamanında ve etkin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yakutiye İtfaiye Erzurum 3. Sayfa Haberler

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