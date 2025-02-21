Erzurum'da Köpek Dövüşü Yapan İki Kişi Yakalandı

Erzurum'da köpek dövüşü yaptıran iki şahıs, jandarma tarafından yapılan çalışma sonucu yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Horasan ilçesinde ikamet eden 2 şahsın köpek dövüştürdükleri videoları sosyal medya üzerinden paylaştıkları tespit edildi. Yasa dışı köpek dövüştüren şahıslara yönelik Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) timleri tarafından operasyon neticesinde 2 şahıs hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada "Çevre, doğa ve hayvanların korunması faaliyetlerine kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - ERZURUM