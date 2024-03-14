Erzurum'da kıskançlık krizi yüzünden tartıştığı eşi ve kızını öldüren öğretmen baba adliyeye sevk edildi.

Erzurum'da palandöken İlçesine Kayak Yolu semtinde meydana gelen olayda psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen coğrafya öğretmeni Zülküf B. (46), kıskançlık nedeniyle tartıştığı ebe hemşire eşi Kadriye B. (44) ile kendisini engellemeye çalışan kızı Asude Helen B.'yü (20) bıçak darbeleriyle öldürdü. Olaydan sonra kaçan zanlı öğretmen Zülküf B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis tarafından ifadesi alınan şahıs öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. - ERZURUM