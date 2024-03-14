Erzurum'da Kıskançlık Cinayeti: Coğrafya Öğretmeni Eşi ve Kızını Bıçaklayarak Öldürdü

Erzurum'da coğrafya öğretmeni, kıskançlık yüzünden tartıştığı eşi ve araya giren kızını bıçaklayarak öldürdü.

Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi Sancak Caddesi Sancak Sitesi'nde ikamet eden, öğretmen Z.B. (46) ile eşi Kadriye B. (44) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve Z.B., eşi Kadriye B. ile kavgayı önlemek için araya giren kızı Asude Helen B.'yi (20) bıçakla yaralayarak evden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, bıçaklanan anne ile kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Z.B. aracıyla şehir dışına kaçmak isterken polis tarafından Çat ilçesi yönüne giderken yakalandı. Şahsın emniyetteki sorgusuna devam ediliyor. - ERZURUM