Erzurum'da Kaybolan Çoban Bulundu

Erzurum'da 2 gün önce sürülerini otlatmak için çıktığı arazide kaybolan çoban, hastanede tedavi altına alındı.

160 koyunu otlamak için araziye çıkan ve kendisinden haber alınamayan çoban Abdurrahman Kansu (73), öğle saatlerinde bataklık alanda bulundu. Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları ekibi iki gündür devam eden yoğun sisin dağılmasıyla bugün ovada çoban ve sürüyü tespit etti. Yaşlı çobanı çamurdan kurtaran ekipler çobana su ve yiyecek verdi. Daha sonra bitkin durumdaki çoban jandarma ekipleri tarafından sırtta taşınarak ambulansın olduğu bölgeye getirildi. Ambulansa alınan yaşlı çoban ilk müdahalenin ardından ambulansla Şehir Hastanesi acil servisine sevk edilerek tedavi alındı. - ERZURUM