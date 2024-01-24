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Erzurum'da Kasten Adam Öldürme Suçundan Aranan 2 Kişi Yakalandı

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Erzurum'da kasten adam öldürme suçundan aranan ve hapis cezası bulunan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için aranan şahısların yakalanmasına kararlılıkla devam edildiği belirtildi.

Erzurum'da kasten adam öldürme suçundan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan operasyonda İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ve Çat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kasten adam öldürme suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.A. ve kasten adam öldürme suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.S.A. isimli 2 şahıs yakalanarak adli makamlara sevki sağlandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine, aranan şahısların yakalanmasına kararlılık ve azimle devam edilmektedir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Erzurum JASAT Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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