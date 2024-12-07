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Erzurum'da Kasım ayında 25 ölümlü-yaralamalı trafik kazası

Erzurum'da Kasım ayında 25 ölümlü-yaralamalı trafik kazası
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2024 yılı Kasım ayında Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde 25 ölümlü-yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Ayrıca, 11 aylık dönemde toplam bin 233 ölümlü-yaralamalı kaza kaydedildi.

Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde Kasım ayı içinde 25 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2024 yılının Kasım ayı trafik istatistiklerine bakıldığında jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri 'ne göre; Erzurum'da 2024 yılı Kasım ayı döneminde 25 ölümlü-yaralamalı kaza, 5 maddi hasarlı kazada 3 ölü ve 36 yaralı kayıtlara geçti.

2024 yılı 11 aylık dönemde ise bin 233 ölümlü-yaralamalı kaza, 56 maddi hasarlı ve bu kazalarda 13 kişi öldü, 462 yaralı oldu. Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmiyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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