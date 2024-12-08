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Erzurum'da Kasım Ayında 142 Trafik Kazası: 7 Ölü, 252 Yaralı

Erzurum'da Kasım Ayında 142 Trafik Kazası: 7 Ölü, 252 Yaralı
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Erzurum'da 2024 Kasım ayında polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 142 ölümlü-yaralamalı trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 252 kişi yaralandı. 11 aylık dönemde ise toplamda 1,512 ölümlü-yaralamalı kaza kaydedildi.

Erzurum'da polis sorumluluk bölgesinde Kasım ayı içinde 142 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2024 yılının ilk 11 aylık trafik istatistiklerine bakıldığında polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri 'ne göre; Erzurum'da 2024 yılı Kasım ayı döneminde 142 ölümlü-yaralamalı kaza, 243 maddi hasarlı kazada 7 kişi vefat etti ve 252 yaralı kayıtlara geçti.

2024 yılı 11 aylık dönemde ise bin 512 ölümlü-yaralamalı kaza, 2 bin 307 maddi hasarlı ve bu kazalarda 34 kişi öldü, 2 bin 647 yaralı oldu. Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmiyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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