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Erzurum'da Kasım Ayı Denetimlerinde 147 Bin 741 Şahıs ve 26 Bin 119 Araç Sorgulandı

Erzurum'da Kasım Ayı Denetimlerinde 147 Bin 741 Şahıs ve 26 Bin 119 Araç Sorgulandı
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Erzurum polisi Kasım ayında gerçekleştirdiği denetimlerde 147 bin 741 şahısın GBT'sini kontrol etti, 26 bin 119 aracı denetledi, 75 narkotik operasyonu düzenleyerek 76 kg'dan fazla uyuşturucu madde ele geçirdi.

Erzurum polisi Kasım ayı içinde yaptığı denetimlerde 147 bin 741 şahıs ve 26 bin 119 aracı sorguladı.

1-30 Kasım 2024 tarihleri arasında Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce yürütülen denetim ve faaliyetler kapsamında; 147 bin 741 şahısa yönelik GBT uygulaması yapıldı. 26 bin 119 araç denetlendi. Umuma açık 713 iş yeri denetlendi. Park ve bahçelerde 554, metruk binalarda bin 359 denetim gerçekleştirildi. 753 araca cezai işlem uygulandı. 170 kişi bakayadan ve aranan 204 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. 75 narkotik madde operasyonunda 76632,93 gram narkotik madde ele geçirildi. 15'i kurusıkı, 15 tabanca, 15 av tüfeği, 386 fişek ve 220 bıçak ele geçirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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