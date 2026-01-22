Kar kalınlığı 3 metreyi buldu

Erzurum'da yoğun kar yağışı sonrası karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için seferber oldu. Kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı bölgede ekipler zor şartlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum'un Tekman ilçesinde Yalınca Mahallesi'nin kapalı olan yolu ekiplerin zorlu şartlarda yaptığı 8 saatlik çalışma sonunda açıldı. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 3 metreye ulaştığı kırsalda karla mücadele çalışmaları da güçlükle yapılabiliyor. - ERZURUM