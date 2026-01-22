Haberler

Kar kalınlığı 3 metreyi buldu

Kar kalınlığı 3 metreyi buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da yoğun kar yağışı sonrası kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için ekipler 8 saatlik zorlu bir çalışma yürüttü. Kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı bölgede mücadele sürüyor.

Erzurum'da yoğun kar yağışı sonrası karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için seferber oldu. Kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı bölgede ekipler zor şartlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum'un Tekman ilçesinde Yalınca Mahallesi'nin kapalı olan yolu ekiplerin zorlu şartlarda yaptığı 8 saatlik çalışma sonunda açıldı. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 3 metreye ulaştığı kırsalda karla mücadele çalışmaları da güçlükle yapılabiliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastalığını ilk kez açıkladı! Gupse Özay: 'Ülseratif kolit ile mücadele ediyorum'

Gupse Özay ülseratif kolit hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı
Özgür Özel inkar etti, Enver Aysever doğruladı! Meğer neler demiş neler

Özgür Özel inkar etti, Enver Aysever doğruladı
Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi

Deprem fırtınası! İlçe sabaha kadar sallandı, artçı sayısı inanılmaz
Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı

Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı
Hastalığını ilk kez açıkladı! Gupse Özay: 'Ülseratif kolit ile mücadele ediyorum'

Gupse Özay ülseratif kolit hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı
Galatasaray maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi

Kuzey Yarımküre'nin soğukluk rekoru bu köyde kırıldı