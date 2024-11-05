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Erzurum'da Kara Avcılığı İhlalleri, 17 Kişiye Ceza

Erzurum'da Kara Avcılığı İhlalleri, 17 Kişiye Ceza
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Erzurum'da jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kara avcılığına muhalefet eden 17 şahsa idari ceza uygulandı. Kontroller sırasında toplam 379 avcı incelendi.

Erzurum'da jandarma ekiplerince kara avcılığına muhalefet eden 17 şahıs hakkında idari ceza uygulandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yapılan kontroller devam edttiriliyor.

Bu kapsamda; jandarma sorumluluk bölgesinde icra edilen önleyici kolluk devriyelerinde 379 avcı kontrol edilirken, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 17 şahsa idari yaptırım cezası uygulandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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