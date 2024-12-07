Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı

İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı

 İstanbul'da 14 katlı binadaki patlama anı kamerada

14 katlı binadaki patlama anı kamerada

 Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar

Esad'ın canını sıkan gelişme! İki yönden de saldırıyorlar
Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz

Babacan'dan çarpıcı Suriye analizi: Türkiye'nin 2 seçeneği var

Erzurum'da Kara Avcılığı Denetimleri: 22 Şahıs Yakalandı

Erzurum'da Kara Avcılığı Denetimleri: 22 Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, kara avcılığı kanununa muhalefet eden 22 şahsı yakalayarak toplam 69 bin 919 TL idari yaptırım kararı uyguladı. Denetimlerin çevre ve doğa koruma amacı taşıdığı vurgulandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan denetimlerde kara avcılığı kanuna muhalefet ettiği belirlenen 22 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekiplerinin son bir ay içerisinde il genelinde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yapılan kontrollerde; Avlaklarda avlanma izni almadan avlanan 9 şahıs, Merkez Av Komisyonunca avlanmaya yasaklanan avlaklarda avlanan 7 şahıs, Merkez Av Komisyonu tarafından belirlenecekler dışında ses, manyetik dalga, ışık yayan araç gereçlerle avlanan 1 şahıs, Avcılık belgesi olmadan avlanan 3 şahıs, Belirlenen avlanma miktarı üstünde av yaptığı tespit edilen 1 şahıs, Merkez Av Komisyonu tarafından belirlenecekler dışında kara, hava ve yüzer araçlarla avlanan 1 şahıs olmak üzere toplam 22 şahıs hakkında 69 bin 919 TL idari yaptırım kararı uygulandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada çevre, doğa ve hayvanların korunması faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bankada parası olanlar dikkat! Sınır değişti
img

Salih Müslim'den Suriye'yi adım adım ele geçiren örgüte çağrı
img

İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hamsili pilav tarifi! Hamsili pilav nasıl yapılır? Erşan Yılmaz kimdir? Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erşan Yılmaz hayatı ve biyografisi! Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper kimdir? Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi! Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez kimdir? Gürsel Dönmez hayatı ve biyografisi! Yeni Japonya Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul kimdir? Oğuzhan Ertuğrul hayatı ve biyografisi! 7 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 7 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram kapatıldı mı? Discord açıldı mı 7-8 Aralık?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.