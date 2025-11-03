Erzurum'da Kanlı Olay: İki Cansız Beden Bulundu

Erzurum, sabah saatlerinde güne vahşetle uyandı. Bir sitenin bahçesinde kanlar içinde iki cansız beden bulundu. Cenazelerin Salih Aybaş (52) ve Nermin Tirit'e (47) ait olduğu belirlendi.

Alınan bilgilere göre, Salih Aybaş isimli şahıs, sokak ortasında kovaladığı Nermin Tirit'i tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Salih Aybaş'ın 2 yıl önce Nermin Tirit'e yönelik eylemleri nedeniyle cezaevine girdiği, 22 Ekim 2025 tarihinde tahliye olduğu belirtildi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana gelen cinayet sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrol sonucu, Salih Aybaş ve Nermin Tirit'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler daha sonra Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmak üzere ambulanslara sevk edildi.

Nermin Tirit'in bir kurumda temizlik işçisi olarak çalıştığı, Salih Aybaş'ın da Nermin Tirit'e yönelik eylemleri nedeniyle cezaevine girdiği ve geçtiğimiz ay tahliye olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma ve incelemesini sürdürüyor.