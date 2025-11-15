Haberler

Erzurum'da Kamyonet Takla Attı: 1 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir kamyonet, kaldırım taşına çarparak takla attı. Sürücü hafif yaralanırken, tedavi teklifini kabul etmedi. Olay yerine polis ekipleri intikal etti.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde kamyonetin takla attığı kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Palandöken ilçesi Mevlana Vadisi'nde seyir halinde olan 25 ABH 992 plakalı kamyonet, yolun ortasında bulunan kaldırım taşına çarpması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın etkisiyle adeta hurdaya dönen araçtan sürücü kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Hafif yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin tedavi teklifini kendi rızasıyla reddetti. Sürücünün emniyet kemerinin takılı olması, yaşanabilecek daha büyük bir faciayı önledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza ile ilgili gerekli tutanakları tutarak inceleme başlattı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İstanbul'da metro inşaatında iskele çöktü: 2 yaralı, 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da şehrin göbeğindeki metro inşaatında facia! Acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Cinleri gördüğünü iddia eden kadının anlattıkları tüyler ürpertti: Uyandığımda yatağımda 2 kişi vardı

Anlattıkları tüyler ürpertti: Uyandığımda yatağımda 2 kişi vardı
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? Ölmeden önce tek tek anlatmış
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Ederson kalesini gole kapadı, Brezilya 2 golle kazandı

Ederson, Galatasaraylı rakibini milli maçta devirdi
Belçika Kazakistan'a takıldı, Dünya Kupası bileti son maça kaldı

Kazakistan'a takıldılar! Dünya Kupası biletleri son maça kaldı
A Milli Takım'da korkutan sakatlık

Galatasaraylıları korkutan sakatlık
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
Takımdan ayrılıyor mu? Rafa Silva'nın menajerlik şirketinden 21 maddelik açıklama

Takımdan ayrılıyor mu? 21 maddelik açıklamayla cevap
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Ezan okuyan imamın davetsiz misafiri kamerada

Ezan okuyan imamın davetsiz misafiri kamerada
Türkiye'nin Dünya Kupası'na direkt katılabilmesi için tek bir şansı var

2026 Dünya Kupası'na direkt katılabilmemiz için tek bir şansımız var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.