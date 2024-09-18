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Erzurum'da Kamyon ve Otomobil Çarpıştı, Yaralı Yok

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Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında bir kamyon ile otomobil çarpıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kamyonun önüne çıkan otomobile çarptığı görüldü. Kazada yaralanan olmadı, otomobil ağır hasar aldı.

Erzurum'da trafik kazasında yürekler ağza geldi

ERZURUM - Erzurum'da bir kamyon ile otomobilin karıştığı kaza, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kazada yaralanan olmadı, otomobil ağır hasar aldı.

Yakutiye İlçesi Lalapaşa Mahallesi Terminal Caddesi'ne meydana gelen bir kaza yürekleri ağızlara getirdi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde; bir kamyonun seyir halinde iken bir anda önüne çıkan otomobile çarptığı ve sürüklediği görülüyor. Çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu sürücülerin yara almaması yüreklere su serpti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis kaza ile ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

Erzurum'da Kamyon ve Otomobil Çarpıştı, Yaralı Yok
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN KIZILCA - 3.Sayfa

Otomobil Erzurum trafik Kaza

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