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Erzurum'da Kamyon ve Otomobil Çarpıştı, Yaralı Yok

Erzurum'da Kamyon ve Otomobil Çarpıştı, Yaralı Yok
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir kamyon ile otomobil arasında meydana gelen kazada yaralanan olmadı, otomobil ağır hasar aldı. Güvenlik kameralarına yansıyan anlar endişe yarattı.

Erzurum'da bir kamyon ile otomobilin karıştığı kaza, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kazada yaralanan olmadı, otomobil ise ağır hasar aldı.

Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi Terminal Caddesi'ne meydana gelen bir kaza yürekleri ağızlara getirdi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde; bir kamyonun seyir halinde iken bir anda önüne çıkan otomobile çarptığı ve sürüklendiği görüldü. Çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu sürücülerin yara almaması yüreklere su serpti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kaza ile ilgili soruşturma ve inceleme başlattı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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