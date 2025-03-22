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Erzurum'da Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Erzurum'da Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana geldi.

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Yakutiye ilçesi Güzelova Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada U.B.(44) yönetimindeki 34 KUK 226 plakalı kamyon ile ile Erzurum istikametinden Tortum istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun karşı şeridine geçip yoldan çıkarak devrildi.

Kazada araç sürücüsü U.B. yaralandı. Yaralı sürücü 112 ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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