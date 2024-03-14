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Erzurum'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini ve kızını bıçakla öldürdü

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Erzurum'da coğrafya öğretmeni kıskançlık yüzünden tartıştığı eşi ve araya giren kızını bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli polis tarafından yakalandı.

Erzurum'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini ve kızını bıçakla öldürdü

Kıskançlık tartışması cinayetle sonuçlandı

ERZURUM - Erzurum'da coğrafya öğretmeni kıskançlık yüzünden tartıştığı eşi ve araya giren kızını bıçaklayarak öldürdü.

Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Sancak Caddesi Sancak Sitesi'nde ikamet eden, öğretmen Zülküf Böçkün eşi Kadriye Böçkün arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve Zülküf Böçkün, eşi Kadriye Böçkün ile kavgayı önlemek için araya giren kızı Asude Helen Böçkün'ü bıçakla yaralayarak evden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler bıçaklanan anne ile kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Zülküf Böçkün aracıyla şehir dışına kaçmak isterken polis tarafından Çat ilçesi yönüne giderken yakalandı. Şahsın emniyetteki sorgusuna devam ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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