Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da Kaçakçılık Operasyonu: 182 Tarihi Eser Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda 182 adet tarihi eser ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda 182 adet tarihi eser ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, il genelinde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yapılan çalışmalarda; Aşkale yol uygulaması noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramada 182 adet tarihi eser obje (sikke, yüzük, kolye, heykel, vazo, broş, çanak) ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2863 SKM suçundan; A.T., A.S., F.S., F.K. ve L.B. isimli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Operasyon Aşkale Gözaltı Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Kültür Sanat Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title