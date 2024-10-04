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Erzurum'da Kaçakçılara Büyük Darbe: Çay ve Tütün Tespit Köpeği Zahir Operasyon Yürüttü

Erzurum'da Kaçakçılara Büyük Darbe: Çay ve Tütün Tespit Köpeği Zahir Operasyon Yürüttü
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Erzurum Jandarma Komutanlığı'nın çay ve tütün tespit köpeği Zahir ile gerçekleştirdiği operasyonda kaçakçılıkla mücadele kapsamında birçok yasa dışı malzeme ele geçirildi. Toplamda 19 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Erzurum Jandarma Komutanlığı ekipleri çay ve tütün tespit köpeği Zahir ile yaptığı operasyonda kaçakçılara darbe vurdu.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından Erzurum genelinde 01-30 Eylül 2024 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çay ve tütün tespit köpeği Zahir ile yapılan çalışmalarda; 2 kilogram sahte altın, 2 bin 56 adet altın sikke, 95 bin 159 adet sigara kağıdı, 85 bin 40 adet sigara filtresi, 595 bin 141 adet makaron, 223 bin 957 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 6 bin 850 paket sigara, 2 kilo 123 gram tütün, 500 adet puro, 1 adet elektronik makaron doldurma makinesi, 2 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 165 adet fişek, 2 adet kılıç, 3 adet dedektör ele geçirildi.

19 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldığı operasyonla ilgili Erzurum Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ekonomik yapıyı etkileyen ve haksız kazanç sağlayan şahıslara yönelik mücadelemize azim ve kararlılıkla aralıksız devam edeceğiz." denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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