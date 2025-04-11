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Erzurum'da Kaçak Ürün Operasyonu: 9 Gözaltı

Erzurum'da Kaçak Ürün Operasyonu: 9 Gözaltı
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Erzurum'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız tabanca, sahte ürünler ve binlerce kaçak sigara ele geçirildi. 9 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Erzurum'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; bir adet ruhsatsız tabanca, 518 adet bandrol, 14 bin 884 adet sigara kağıdı, 20 bin adet sigara filtresi, 560 bin adet makaron, 72 adet elektronik sigara, bin 160 paket sigara, 255 kg tütün, 27 adet cep telefonu ve 240 adet sahte konfeksiyon malzemesi ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde toplam 9 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir" denildi. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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