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Erzurum'da Kaçak Sigaraya Geçit Yok: Binlerce Paket Ele Geçirildi

Erzurum'da Kaçak Sigaraya Geçit Yok: Binlerce Paket Ele Geçirildi
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Erzurum'da jandarma ve polis tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda, kaçak sigara imalatıyla bağlantılı binlerce paket sigara ve malzeme ele geçirildi. Operasyonda, 5 bin 750 paket kaçak sigara, 428 bin 541 boş makaron ve çok sayıda kaçak tütün malzemesi bulundu.

Erzurum'da jandarma ve polisin ortaklaşa yaptığı operasyonda binlerce adet kaçak sigara ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 23 Eylül 2024 günü Yakutiye ilçe merkezinde 3 şahsa ait imalathanede yapılan müşterek aramada; 5 bin 750 paket kaçak sigara, 428 bin 541 adet boş makaron, 222 bin 547 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, bin 453 kg. kaçak tütün, 55 bin 159 adet sigara sarma kağıdı, 55 bin 340 adet sigara filtresi, 652 adet kesilerek toplanmış bandrol ve 1 adet sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde uyuşturucu ile mücadelemize kararlılık ve azimle devam edilmektedir." denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Güvenlik Makaron erzurum 3-sayfa Güncel Polis Hukuk Suç

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