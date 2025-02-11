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Erzurum'da Kaçak Sigara Operasyonu: Bin 754 Paket Ele Geçirildi

Erzurum'da Kaçak Sigara Operasyonu: Bin 754 Paket Ele Geçirildi
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Erzurum'da jandarma güçleri, kaçak sigara ticaretine yönelik düzenledikleri operasyonda bin 754 paket kaçak sigara ile birlikte ruhsatsız silahlar ele geçirdi. İki şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Erzurum'da jandarma güçleri sigara kaçakçılarına yönelik operasyonda bin 754 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Horasan İlçe Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında Horasan ilçesinde tütün köpeği Zahir'in de katkılarıyla yürütülen çalışmalar neticesinde; bin 754 paket kaçak sigara, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 75 adet 9 mm tabanca fişeği ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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