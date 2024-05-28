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Erzurum'da Kaçak Sigara Operasyonu: 24 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kaçak sigara operasyonunda 24 şahıs hakkında işlem yaptı. Operasyonlarda toplamda 142 bin 600 adet gümrük kaçağı makaron, 2 bin 933 paket gümrük kaçağı sigara, 109 bin 980 adet dolu makaron ve 6 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kaçak sigara operasyonunda 24 şahıs hakkında işlem yaptı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son on gün içinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında Erzurum genelinde yapılan operasyonlarda; 142 bin 600 adet gümrük kaçağı makaron, 2 bin 933 paket gümrük kaçağı sigara, 109 bin 980 adet dolu makaron ve 6 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Yapılan 21 ayrı operasyon neticesinde; 24 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Kaçakçılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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