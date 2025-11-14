Erzurum'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1273 Paket Ele Geçirildi

Erzurum'da KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bin 273 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü'nce yürütülen Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı'na (Sigara Kaçakçılığına) yönelik projeli dosya kapsamında, dosya sürecinde yapılan toplam 5 yakalamada bin 273 paket gümrük kaçağı sigara, 150 paket gümrük kaçağı elektronik sigara tütünü ve 50 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak, şüpheli G.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ERZURUM