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Erzurum'da Kaçak Parfüm Operasyonu: 375 Bin TL Değerinde 125 Adet Ele Geçirildi

Erzurum'da Kaçak Parfüm Operasyonu: 375 Bin TL Değerinde 125 Adet Ele Geçirildi
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Erzurum'un Horasan ilçesinde jandarma ekipleri, 375 bin TL değerinde gümrük kaçağı 125 parfüm ele geçirdi. Olayla ilgili bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde, jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda piyasa değeri 375 bin TL olan 125 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma .Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Horasan İlçe Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde; 15 Nisan 2024 tarihinde Horasan ilçesinde icra edilen operasyonlarda piyasa değeri 375 bin TL olan çeşitli markalarda 125 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Olay şüphelisi 1 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Gümrük kaçağı parfümler Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir." - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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