Erzurum'da Kaçak Nargile Tütünü Operasyonu: 1.8 Ton Ele Geçirildi

Erzurum'da polis yaptığı operasyonda depo görünümlü yerde 1 ton 798 kg nargile tütünü ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında Erzurum'da bulunan bir iş yeri ve depo görünümlü yerde yapılan operasyonda; bin 798 kg (1 ton 798 kg) gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen nargile tütünü, 30 bin adet muhtelif markalara ait boş nargile tütünü paketi, 6 litre nargile tütünü imalatında kullanılan aroma ve 1 adet nargile tütünü imalatında kullanılan paketleme makinesi ele geçirdi.

Yapılan operasyon neticesinde; M.A.Ş isimli şahıs 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi ve şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, Kaçakçılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ERZURUM