Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni Özgür Özel hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan

Söz Bahçeli'de! Kritik görüşmeye ilk yorum geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz

Erdoğan'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça

Erzurum'da Kaçak Metil Alkol Operasyonu: 1 Ton Ele Geçirildi

Erzurum'da Kaçak Metil Alkol Operasyonu: 1 Ton Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da gerçekleştirilen operasyonda, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında bir iş yerinde 1 ton 10 litre metil alkol ele geçirildi. Operasyon sırasında bir şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

Erzurum'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir ton metil alkol ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında Erzurum'da bulunan bir iş yerinde yapılan operasyonda, 1 ton 10 litre metil alkol ele geçirildi. Operasyonda C.A. isimli şahıs hakkında adli işlemler başlatılırken, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ERZURUM

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.