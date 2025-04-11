Erzurum'da Kaçak Metil Alkol Operasyonu: 1 Ton Ele Geçirildi

Erzurum'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir ton metil alkol ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında Erzurum'da bulunan bir iş yerinde yapılan operasyonda, 1 ton 10 litre metil alkol ele geçirildi. Operasyonda C.A. isimli şahıs hakkında adli işlemler başlatılırken, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ERZURUM